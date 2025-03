Napoli-Milan LIVE alle 20.45

Getty Images

Luci allo Stadio Diego Armando MaradonaL: si giocanella 30esima giornata di Serie A.La squadra di Antonio Conte affronta quella di Sergio Conceicao nel posticipo domenicale, una partita cruciale per la corsa Scudetto e la lotta europea.Gli azzurri ripartire dopo lo 0-0 di Venezia per restare in scia all'Inter capolista, i rossoneri cercano il terzo successo consecutivo per tenere vive le speranze di un piazzamento europeo.: Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno; Politano, Gilmour, Lobotka, McTominay, Olivera; Raspadori, Lukaku.. Conte.: Maignan; Walker, Thiaw, Gabbia, Theo Hernandez; Bondo, Fofana; Pulisic, Reijnders, Joao Felix; Abraham.. Conceicao.

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione

Segui Napoli - Milan in diretta su DAZN

GUARDA SU DAZN