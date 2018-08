Napoli-Milan, seconda giornata della Serie A 2018/19, è diretta da Valeri, coadiuvato dagli assistenti Vuoto e Del Giovane. Quarto uomo Doveri, Massa al Var, assistito da Posado.



10' CONTATTO DUBBIO SU BONAVENTURA - Contrasto tra Raul Albiol e Jack Bonaventura: per Valeri non è fallo, ma sembrano esserci gli estreni per il fischio.



28' SCINTILLE SUSO-INSIGNE - Momenti di tensione tra Suso e Insigne, che vengono entrambi ammoniti dall'arbitro.



43' ANCELOTTI VUOLE RIGORE - Scontro in area, dopo un colpo di testa, tra Mario Rui e Calabria. Il terzino del Milan libera di testa, poi si scontra con quello del Napoli. Valeri fischia fallo per i rossoneri, Ancelotti vuole il rigore.



66' GIALLO PER RODRIGUEZ - Seconda ammonizione per il Milan: Valeri mostra il cartellino giallo a Ricardo Rodriguez.