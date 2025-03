Napoli-Milan, MOVIOLA LIVE: regolari i goal di Politano e Lukaku, manca un giallo a Gilmour

Getty Images

Di seguito gli episodi da moviola più importanti di, gara delle 20.45 di domenica 30 marzo e valida come posticipo serale della 30a giornata di Serie A. Arbitra Simoneda Seregno mentre nella Var room ci sarannoEcco gli episodi più dubbi.Arbitro: SozzaAssistenti: Giallatini-ColarossiIV Ufficiale: MarchettiVar: MeravigliaAvar: Di PaoloLukaku stoppa in area completamente solo e segna su assist di Gilmour. La posizione dell'attaccante belga era in dubbio ma c'è Walker, che si sposta all'ultimo, a tenere tutti in gioco.

- Step on foot classico di Gilmour sul piede destro di Bondo. Sozza non fischia, manca un giallo per il centrocampista scozzese.Tutto regolare sul goal di Matteo Politano che scatta in posizione regolare sul lancio dalle retrovie di Di Lorenzo.