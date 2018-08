La Gazzetta dello Sport svela come il San Paolo è pronto ad accogliere il Napoli e l'ex Reina in vista del match con il Milan: "La vittoria contro la Lazio ha spinto tutti a presentarsi al San Paolo per Napoli-Milan. Così, Fuorigrotta si avvia al primo pienone. Fino a ieri, erano 15 mila i biglietti venduti per la gara di sabato. Le previsioni aprono al tutto esaurito, dovrebbero essere almeno 50 mila i paganti, in assenza degli abbonati. Il ritorno di Gonzalo Higuain e di Pepe Reina ha, comunque, qualcosa di suggestivo, anche se l’accoglienza sarà diversa. Per l’ex portiere verranno esposti striscioni di ringraziamento per i quattro anni vissuti insieme".