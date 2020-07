E’ la notte di, posticipo domenicale della 32esima giornata diScontro diretto per il sesto posto tra due delle squadre più in forma del campionato. I rossoneri nelle ultime cinque ne hanno vinte quattro, battendo tra le altre Lazio, Roma e soprattutto, in rimonta, la Juve lo scorso martedì. In forma smagliante Pioli, ma anche Gattuso non scherza: il suo Napoli è stato fermato solo dall’Atalanta, per il resto solo vittorie.. I rossoneri, in chiave Europa, si giocano tanto, più del Napoli, già sicuro dell’accesso ai gironi di Europa League dopo il trionfo in Coppa Italia.Napoli-Milan sarà visibile su Sky Sport Uno, Sky Sport Serie A (satellite, digitale terrestre e fibra) e Sky Sport 251-255.Gattuso ritrova, di rientro dalla squalifica. Con il senegalese in difesa agirà, solo panchina per. In porta piùdi, confermata invece la linea di centrocampo “titolare”, conin cabina di regia ead agire da mezzali. In attacco sicuro di una maglia capitan, che dovrebbe essere affiancato da. Attenzione però alle sorpreseconferma in blocco la squadra che ha battuto la Juve, ad eccezione di, sostituito dal rientrante. C’èal centro dell’attacco conai lati.(4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Fabian, Demme, Zielinski; Callejon, Mertens, Insigne. Allenatore: Gattuso.(4-2-3-1): Donnarumma; Conti, Kjaer, Romagnoli, Hernandez; Kessié, Bennacer; Saelemaekers, Calhanoglu, Rebic; Ibrahimovic. Allenatore: Pioli.