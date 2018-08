Domani sera, altro match clou fra Napoli e Milan, al San Paolo. Anche qui, i quotisti SNAI si orientano chiaramente sul segno «1», dato a 1,65. Il Milan, al debutto in campionato e reduce da un'estate travagliata a tutti i livelli, è un'incognita da 5,25. L'anno scorso, il Napoli vinse in casa 2-1, ma nel ritorno si impuntò su uno 0-0 che precluse buona parte delle chance scudetto. Per gli azzurri l'insidia in più si chiama Higuain, che contro la sua ex squadra di solito è implacabile. Il gol del Pipita è un evento da 2,85, leggermente meno probabile di quello di Milik, a 2,25.