Al minuto 26 di Napoli-Milan la partita è stata interrotta per qualche secondo per via di uno scambio di fumogeni e petardi tra la curva A dello stadio Maradona e il settore ospiti riservato ai tifosi del Milan. Lanci e controlanci, iniziati dagli ospiti ma proseguiti senza esclusione di colpi dai locali. Lo speaker ha proceduto con il classico annuncio, la gara è ripresa dopo poco.