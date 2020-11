Diciannove turni senza sconfitte, con 14 vittorie e 5 pareggi: accompagnato da questa lunga striscia positiva, ilcapolista domenica sera va a giocarsi al San Paolo un pezzo di stagione, contro undistante solo tre punti. Impegno severissimo, a giudizio degli analisti, che confezionano quote favorevoli ai padroni di casa, pur senza grandi squilibri: il segno «1» è dato a 2,35, il «2» rossonero viaggia a 3,05. Merita una certa attenzione la «X», a 3,35, per almeno due motivi contrapposti: prima di tutto, va notato che il Napoli non ha mai pareggiato nelle ultime 12 partite di campionato (striscia più lunga tra tutte le squadre di A); in compenso, è proprio la «X» il segno più frequente nelle sfide recenti tra le due squadre. Considerando solo il campionato, si contano ben quattro pareggi nelle ultime cinque partite. Lontanissima l'ultima vittoria milanista al San Paolo. Si parla di dieci anni fa, 25 ottobre 2010: la partita finì 1-2, Gattuso era in campo per il Milan e andò in golIl quale, un decennio dopo, è ancora il bomber più probabile, in coppia con Osimhen, a quota 2,50. A 2,75 c'è Mertens, con Lozano a 3,25, Insigne a 3,50 e Rebic a 3,75.L'ottavo turno si apre domani conSimone Inzaghi torna allo Scida dove ha raccolto solo delusioni: una sconfitta nel 2017 e soprattutto l'amaro pareggio del 13 maggio 2018, che bloccò la Lazio sulla soglia della zona Champions, persa del tutto la settimana seguente nello scontro diretto con l'Inter. Brutti ricordi parzialmente attenuabili da una vittoria che le quote SNAI disegnano come altamente probabile, visto che il «2» vola basso, a 1,73, il pareggio è a 4,00, e la prima vittoria del Crotone in questo campionato vale 4,50.Sempre domani, saranno impegnate anche. I nerazzurri sono ospiti di unoche sta andando oltre le aspettative. Il pronostico però è sbilanciato sul «2», dato a 1,45, contro il segno «1» a 6,00. La Juve, allo Stadium contro ilpunta a riavvicinare la vetta della classifica e gioca da favoritissima, a 1,35. A 8,00 l'impresa dei sardi, che hanno vinto tre delle ultime quattro partite.Domenica, il grande ritorno di Prandelli alla guida dellache ospita ilVittoria probabile, a 1,53. Pippo Inzaghi viene da quattro sconfitte consecutive, la fine del tunnel è a 4,75 (in caso di pareggio), o a 5,50 (segno «2»). Poche chance per ila San Siro:a 1,35, blitz granata a 7,50. Lache non perde in Serie A da 15 partite (a parte la sconfitta a tavolino con il Verona) attende ilin un match che per gli emiliani sarà complicatissimo: «1» a 1,50, «2» a 5,50. Equilibrio perfetto in(entrambi a 2,60), mentre il(2,15) è favorito a(3,15), in un match che potrebbe dargli la vetta della classifica, in caso di pareggio o sconfitta del Milan a Napoli. Infine, unche sa già di scontro salvezza: friulani avanti a 1,85; i rossoblù, che non vincono dalla prima giornata, sono a 4,25