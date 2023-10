Una notizia terribile quella che viene fuori dalla scorsa notte, dopo il fischio finale di Napoli-Milan è stato trovato il cadavere di un uomo di 42 anni nei pressi dello Stadio Diego Armando Maradona. Stando a quanto riporta Fanpage, dalle prime ricostruzioni l'uomo sarebbe caduto da un'altezza di circa 20 metri, non lontano dal settore ospiti. L'ipotesi è quella di un tentativo di scavalcare per entrare allo stadio senza biglietto. Sul posto la Polizia e la Scientifica che hanno lavorato e stanno lavorando al caso per ricostruire nel dettaglio quanto accaduto.