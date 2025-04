Napoli-Milan vista dal campo: Conte usa Lukaku contro Pavlovic, il boato per il "pareggio" dell'Inter e la storia dietro al rigore di Gimenez

Redazione Calciomercato

Si sa che quasi sempree al, per un’ora di dettagli e quindi di differenza ce ne sono stati un’enormità. A partire dal primo minuto, quello del goal didi fronte alla facilità di andare in porta dell’avversario. Dall’altra parte la felicità diè quella di chi celebra qualcosa di provato e riprovato.infatti non corre verso Politano o i compagni,

È la chiusura di una bolla emotiva esplosa sul goal, ma che inizia a gonfiarsi qualche minuto prima. Cche, seguito da Meret, Politano e Mazzocchi, porta sotto la Curva B, 14enne morto in campo per un malore, qualche giorno prima. La B urla, mentre Mazzocchi li invita, con gli occhi lucidi, a gridarlo ancora più forte.Il Maradona è uno stadio che più di tanti altri, il proprio amore e quindi umore, lo racconta tramite il. A un’ora dalla partita ad esempio, per pochi secondi, un boato aveva sorpreso tutti:. È il 92’ e tutti aggiornano il telefono convulsamente, ma il risultato non cambia e il rumore dello stadio torna ad abbassarsi in un attimo.

Chi non abbassa mai il proprio di rumore invece è Antonio, che nel primo tempoGli urla di, una volta che questo ha ricevuto palla. Non vuole schermare il passaggio, tutto il contrario, vuoledel difensore rossonero e a Lukaku manda il messaggio chiaro: non coprire il passaggio,Conte nello spazio di pochi passi, va a cento all’ora, vuole che il Napoli non abbassi di una virgola la propria, anche mentale. Si arrabbia per un tacco superfluo di Politano. Lo dice proprio ad Anguissa: "

Chi invece non gioca bene sono gli uomini offensivi del Milan,, lo incita, lo corregge,, ma le risposte che ottiene sono quasi nulle. A fine primo tempo, in un’immagine diventata già virale, si sentericordare al ragazzo portoghese di limitarsi aConceiçao vuole di più anche dache aiuta poco un Milan in difficoltà nella costruzione da dietro.su due situazioni identiche, a distanza di pochi minuti. La seconda porta al 2-0 del Napoli.

Nel secondo tempo il Milan hae anche un altro modo di attaccare, perché, una scena già vista nella stagione del Milan e che non ha mai portato a nulla di buono. Anche in panchina, lo scenario non è chiaro, tanto cheGimenez sbaglia e apre la voragine deidel Milan, che grazie ai cambi di Conceicao, si ritrova di fronte a unche porta Maignan in area del Napoli sull’ultimo angolo, paradosso di una serata che ha visto per un ‘ora il Napoli totalmente padrone.

L’immagine più forte della serata arriva a partita finita:, percorre tutto il campo esotto la Curva B, tra gli applausi dello stadio. Non c’è scritto nulla, ma un sottinteso grande quanto il Maradona si percepisce: