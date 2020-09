Se oggi Milik avrà il via libera del presidente del Napoli, De Laurentiis, si sottoporrà alle visite mediche. Prima, però, Milik volerà vicino Innsbruck, dove la Roma vuole che gli siano controllate le ginocchia, entrambi andate incontro alla rottura del legamento crociato durante gli anni di Napoli. "Vengo a Roma per far bene", ha detto il polacco agli amici come si legge sulla Gazzetta dello Sport. ​E se tutto filerà liscio già stasera Dzeko potrà partire per Torino e sbrigare le sue pratiche con la Juventus.