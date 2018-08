Arkadiusz Milik, attaccante del Napoli, parla ai microfoni di DAZN: "Sono molto contento dopo questa vittoria, abbiamo giocato bene e vinto, questa è la cosa più importante. Sono felice di aver giocato titolare, spero di farlo anche alla prossima. Abbiamo vinto contro una squadra molto dura, difficile. Non è facile giocare qua, ma abbiamo vinto. Dobbiamo però pensare subito alla prossima partita. È una vittoria importantissima per squadra e società, ora guardiamo avanti alle prossime sfide".



SU ANCELOTTI - "Devo fare le cose mie, le cose giuste. Sono felice del mister, devo ringraziarlo per la fiducia. Mi voglio allenare duramente per le prossime partite, dopo gli infortuni sono un ragazzo più forte".