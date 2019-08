Un futuro che rischia di essere lontano da Napoli quello di Arkadiusz Napoli. Nonostante i 20 realizzati nella passata stagione, l'attaccante polacco può finire nelle retrovie qualora Aurelio De Laurentiis riuscisse a portare a termine la missione per l'interista Mauro Icardi. Con l'eventuale arrivo dell'argentino per completare l'organico di Ancelotti, Milik comprenderebbe che da parte della società non esiste più la massima fiducia nelle sue condizioni fisiche e sulle sue qualità.



L'ex calciatore dell'Ajax, già gelato dalla decisione del Napoli di non affrontare a stretto giro di posta una trattativa per prolungare il contratto in scadenza a giugno 2021, può rientrare proprio nell'operazione Icardi finendo all'Inter, ma secondo Tuttosport non è da scartare una cessione all'estero. In particolare, il Borussia Dortmund sarebbe alla ricerca di un giocatore con le sue caratteristiche per completare l'organico.