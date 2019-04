La Gazzetta dello Sport svela un retroscena legato ad Arek Milik che nel 2010 rifiutò il Tottenham. E contro l'Arsenal vuol cancellare una ferita ancora aperta:

"Quando hai 16 anni e il calcio è la tua vita, partire dalla Polonia destinazione Inghilterra per effettuare due provini, diventa tutto un sogno. Ma la stessa vita per Arek Milik ha già riservato dolore e difficoltà, e sei dovuto crescere in fretta. Una maturità arrivata in fretta e che ti fa capire che è troppo presto per una scelta difficile, lontano da casa. Siamo nel 2010 e fra i club c’è il Tottenham, una delle grandi storiche in Premier. Ora dunque Milik ritrova quella terra della Premier, che nove anni fa ha rifiutato. E c’è più che un motivo perché il centravanti viva come una serata particolare quella dell’Emirates. Perché l’atmosfera non sarà molto differente da quella di Anfield, ma quello che Arek vuole cambiare è soprattutto il finale di quella sfida di dicembre. Perché l’occasione allo scadere contro il Liverpool è rimasta stampata nella mente"