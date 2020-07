. La partita persa con l’Inter ha evidenziato una volta di più una difficoltà evidente nel finalizzare:crea ma è sempre titubante quando deve concludere,alterna ottime giocate a scelte discutibili,ha perso da tempo la verve sotto porta che aveva nei primi anni “italiani”. Ma, al netto dei problemini fisici die dei pochi acuti diprima punta che prova a legare il gioco tra i reparti, sì, ma è del tutto assente in area di rigore. De Vrij ha trascorso una serata piacevole, nonostante il grande caldo. In 84 minuti di gioco Milik ha toccato 18 volte il pallone, il 50% delle volte con passaggi indietro, andando al tiro una sola volta.I numeri dalla ripartenza sono impietosi: 1 gol nelle ultime 9 partite, 2 totali. E dire che l’8 agosto, al Camp Nou, Gattuso avrebbe eccome bisogno del vero Arkadiusz, quando con il Barcellona tenterà un’impresa mai riuscita nella storia del Napoli, arrivare ai quarti di finale di Champions League.Si nasconde, Arek, dietro i difensori avversari e un futuro che lo vede lontano dal Napoli.rimasta al rigore decisivo segnato in finale di Coppa Italia contro la Juve. E, come ipnotizzato, continua a vedere il bianconero. Infatti, come raccontato da calciomercato.com, . Manca l’accordo tra società, con De Laurentiis che preferirebbe cedere il giocatore all’estero. Restano però ancora (almeno) due partite da giocare, con la Lazio e poi con il Barcellona: opportunità, per Milik, di lasciare almeno un buon ricordo.