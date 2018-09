Arkadiusz Milik, attaccante del Napoli, parla a Sky Sport dopo la vittoria sul Parma: "Sabato giochiamo con la Juve, però stasera era importante vincere qui, davanti ai nostri tifosi. Sono molto felice per la doppietta, ma soprattutto per questa vittoria. Ora pensiamo già alla Juventus, possiamo dire che si tratta della partita dell'anno. Stiamo bene, andremo là per vincere. Sono molto contento, giochiamo bene col 4-4-2. Abbiamo giocatori forti, vogliamo vincere tutte le partite e conquistare lo scudetto. Sto giocando tanto quest'anno, il mister ha fiducia in me".