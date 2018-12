Arkadiusz Milik, attaccante del Napoli, decisivo nel 2-1 all'Atalanta, parla a Sky Sport: "Sì, gol importantissimo soprattutto per me. Fatto gol dopo qualche giornata, sono felice dopo questa vittoria perché abbiamo lavorato tanto per questo. Guardiamo già al Frosinone. Voglio giocare di più, sono attaccante voglio segnare sempre. Non è sempre come vogliamo, sono felice per questa vittoria. Dobbiamo rimanere concentrati sul lavoro e guardare chi è avanti a noi".



CHAMPIONS - "Sì, ma prima abbiamo il Frosinone. Pensiamo alla Champions, vogliamo andare avanti e battere il Liverpool. Sarà durissima".