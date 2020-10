Il futuro di Arek Milik è ancora tutto da scrivere. Il centravanti polacco al momento vive una situazione da separato in casa con il Napoli e l'obiettivo, sia suo che del club partenopeo, è quello di trovare una nuova destinazione entro un paio di giorni, quando chiuderà la finestra di mercato.



Milik oggi ha lasciato Napoli partendo dall'aeroporto di Capodichino. Il centravanti ex Ajax è diretto in Polonia, dove attenderà gli sviluppi per conoscere il suo destino in questa stagione. Una partenza anticipata, dato che nei prossimi giorni inizierà il raduno della Nazionale polacca in vista dei prossimi impegni.