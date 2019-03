Il Napoli vola ai quarti di finale di Europa League nonostante la sconfitta per 3-1 contro il Salisburgo. Così Arkadiusza Sky Sport nel post-partita: "Qualificazione importantissima per noi, ma dobbiamo giocare meglio. Meritato il successo del Salisburgo, hanno giocato bene mentre noi abbiamo sbagliato tantissimo. Abbiamo giocato sotto il nostro livello, dobbiamo migliorare. Il risultato dell'andata ci ha condizionato, forse sì, ma avevano detto di non pensarci e non l'abbiamo fatto. Sono felice di aver passato il turno, andiamo avanti ma dobbiamo migliorare tante cose. Gol? Aver segnato non significa che ho fatto una grande, bellissima, gara. Anche io ho perso troppi palloni, dobbiamo migliorare e giocare ancora meglio. Dobbiamo alzare i ritmi”.