Il Napoli riprende gli allenamenti in vista del prossimo impegno con il Brescia e nel report della seduta fornisce un aggiornamento sulle condizioni degli infortunati:



"Milik ha svolto allenamento col gruppo saltando solo la partitina finale.Terapie e lavoro personalizzato in palestra per Hysaj. Non si sono allenato Llorente e Koulibaly per l'influenza".