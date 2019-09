Arek Milik è da ormai quasi un mese alle prese con un fastidio all’anca, che lo perseguita dal mese di agosto. Come riportato da La Repubblica, la società lo ha autorizzato a curarsi a Varsavia da un fisioterapista di fiducia solo fino a domani, quando è previsto il suo ritorno in sede a Castel Volturno. Al Napoli sono relativamente tranquilli: non si tratterebbe di un infortunio grave. Ci sarà sicuramente più chiarezza domani, quando il polacco farà il punto della situazione con lo staff medico al suo rientro in città.