Secondo il Corriere dello Sport, Arkadiusz Milik è fuori e dovrebbe saltare il match con la Sampdoria al rientro dalla sosta: "Arek è in Polonia e tornerà venerdì in sede. Anche lui, come il capitano, sta seguendo una tabella personalizzata per smaltire il problema rimediato nel corso della tournée negli States che gli ha fatto saltare le trasferte con la Fiorentina e la Juve. Allo stato non è ancora possibile valutarne le chance di recupero in vista della prima di Champions con il Liverpool, però considerando il tempo trascorso ai box è quasi scontata la sua assenza con la Samp"