Tuttosport su Milik e la Juventus: "La caccia a un nove Under 30 continua e Arkadiusz Milik resta uno dei più quotati per la Juventus del futuro. I bianconeri, come è filtrato da fonti polacche, hanno già mosso passi informali con l’entourage del giocatore incassando il gradimento del numero 99 di Rino Gattuso. L’attaccante del Napoli ha il contratto che scade nel 2021 e ha anche altre offerte (Chelsea e Tottenham su tutte), ma se dovesse lasciare gli azzurri - come è molto probabile in assenza di rinnovo - sembra intrigato soprattutto dall’idea di ritrovare Maurizio Sarri e raggiungere il connazionale Wojciech Szczesny nella Torino bianconera. La pista è calda, ma naturalmente non è l’unica che sta percorrendo (e percorrerà) il dg juventino Fabio Paratici di qui all’estate. Alla Continassa puntano a ringiovanire la rosa e ad abbassare il monte stipendi: anche per questo motivo l’ex Ajax intriga".