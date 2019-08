Anche il presidente De Laurentiis è partito insieme al suo Napoli alla volta di Marsiglia, atteso oggi da un test importante al Velodrome: un occhio al campo e uno al telefono per il patron che attende, sornione, sviluppi dalle situazioni legate a James e Lozano. Intanto, in totale condivisione con il ds Giuntoli e con Ancelotti, ha deciso la strategia da adottare per il rinnovo di Arkadiusz Milik.



LA STRATEGIA - L’attaccante, al momento, percepisce 1,8 milioni di euro a stagione fino al 30 giugno 2021. Siamo dunque a due anni dalla scadenza, minaccia rovente e tallone d’Achille in caso di trattativa per la cessione. DIversi mesi fa i primi veri approcci tra i vertici del Napoli e l’entourage del polacco: una richiesta di informazioni reciproca, capire idee e studiare piani d’azione. L’intenzione comune, ieri e oggi, è di continuare insieme, anche oltre il 2021. Una stretta di mano e un arrivederci, cordiale, a settembre. Tutto rinviato alla fine del mercato, quando saranno più chiare necessità della società e richieste del giocatore.



POSSIBILI CAMBIAMENTI - Certo, ci si deve arrivare al termine del mercato, un girone infernale rappresentato da agenti, commissioni, trattative concluse e beffe dell’ultima ora. Perché Milik piace, e tanto, in giro per l’Europa, e potrebbe anche divenire pedina preziosa in scambi. Ci ha pensato l’Everton, potrebbe rifletterci la Roma, se avesse ulteriori difficoltà ad arrivare ad Higuain. Ma è il Betis Siviglia il club che, al momento, ha mosso i passi più concreti verso il classe ’94: un contatto diretto per sondare disponibilità al trasferimento in Andalusia, in un club che il prossimo anno non giocherà in Europa. La risposta di Milik è stata netta: no, grazie, voglio restare al Napoli. Una volontà chiara, che potrebbe comunque essere forzata da eventi legati al mercato in entrata. Inserirlo come contropartita, intera o parziale, potrebbe sensibilmente ridurre i costi di acquisti da urlo come potrebbero essere Icardi e non solo.