Arkadiusz Milik, attaccante del Napoli, ha parlato a Sky Sport prima della sfida contro la Sampdoria: "Dobbiamo fare più gol possibili, vogliamo vincere e dare tutto per raggiungere i tre punti. Non abbiamo fatto benissimo nelle ultime due partite col Milan, ma vogliamo ripartire con una vittoria. Milik contro Quagliarella? Per me la squadra è più importante, guardo più Napoli-Sampdoria. Punizioni? Da destra tiro io, dalla sinistra Insigne, ma ci sono anche Callejon e Mario Rui che calciano bene".