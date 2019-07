Il Corriere dello Sport pone l'accento sulla questione Arkadiusz Milik: "E’ stata una rinascita fatalmente lenta, e neppure i venti gol con Ancelotti sono serviti a restituire il sorriso o le certezze. Milik non sembra ancora lui, quello che si presentò a Napoli incurante dell’eredità di Higuain, e cominciò a fare sfracelli: le prodezze, e ce ne sono state restano lì, senza emozionare.

Allora chiederselo è lecito, per ognuno: per il Napoli, che insegue gol pesanti, e per Milik, che ha bisogno di avvertire dentro di sé, e anche intorno a sé, una fiducia cieca, che soffochi l’impazienza. Restare o andare? Ci sono interrogativi che si colgono nell’aria. E la scelta di soprassedere per il momento sul rinnovo di un contratto in scadenza può essere un indizio: fra un anno, rischierebbe di essere tardi per entrambi"