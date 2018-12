Arkadiusz Milik, attaccante del Napoli, ha parlato dopo il ko di Liverpool al microfono di Sky Sport: "Dimenticare quell'occasione finale? Una notte basta perché la prossima partita con il Cagliari è vicina. Il calcio è così. Si poteva fare di più, ma abbiamo tanto rispetto per il Liverpool, che ha fatto un'ottima partita in casa. E' un peccato per quell'ultima occasione sul mio piede, mi dispiace tanto. Abbiamo la prossima partita col Cagliari e dobbiamo concentrarci su questo".