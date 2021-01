Arkadiusz Milik pronto per la sua nuova avventura in Ligue 1. Il centravanti del Napoli, infatti, alle 10.30 lascerà l'Italia per la Francia, dove andrà a firmare il suo contratto con il Marsiglia, club che lo prende dai partenopei in prestito con obbligo di riscatto al primo punto conquistato in classifica: 8 milioni di euro più 4 di bonus nelle casse del Napoli, che ha anche il 20% sulla futura rivendita.



Ha rinnovato il suo contratto coi campani fino al 2022 per rendere possibile questa formula, Milik, che saluta così Napoli dopo 48 gol in 122 presenze e tanta sfortuna, con quei due infortuni al crociato che ne hanno condizionato, senza dubbio, la sua esperienza in Serie A. Ora il Marsiglia, con 4 anni e mezzo di contratto, un nuovo campionato e un posto all'Europeo da prendersi.