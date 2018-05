Secondo la Gazzetta dello Sport, contro il Torino, Marek Hamsik dovrebbe partire dal 1’ (anche perché è stato avvicendato già 34 volte in stagione), mentre per quanto concerne il ruolo di centravanti è favorito Milik. Il polacco dovrebbe essere preferito a Mertens, 31 anni oggi, complice anche il lungo digiuno di quest’ultimo che dura da 8 gare. In difesa, invece, mancherà Koulibaly per squalifica e Sarri potrebbe schierare Chiriches e non Tonelli (deludente contro la Viola) per avere maggiore qualità nella costruzione del gioco. Convocato anche Ghoulam.