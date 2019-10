Arek Milik, autore della doppietta decisiva in Napoli-Verona, ha parlato a Sky Sport: “Abbiamo sofferto tantissimo, il Verona ha messo intensità Io sono felicissimo, ho fatto una doppietta. Sono molto contento. Dobbiamo continuare così. In Nazionale non ho giocato tantissimo. Al Napoli stavo male all’inizio, per questo ho avuto meno continuità. Ora sono in forma e posso averne. Ho fame di giocare e fare gol. Avevo problemi di forma all’inizio, ora è diverso. E sono felice. Le parole di De Laurentiis? Stiamo parlando del rinnovo. Io sono felice a Napoli. Non posso dire altro, il mio agente ne sta discutendo con la società. Abbiamo un momento per festeggiare, ma ora abbiamo già una gara di Champions. Sulla gara con il Salisburgo: speriamo di buttarla dentro, voglio fare gol in Champions. Quella partita sarà tosta, mettono intensità e pressing alto. Noi siamo pronti”.