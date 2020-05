L'Atletico Madrid prova a inserirsi tra la Juventus e Milik. Secondo Tuttosport, gli spagnoli sono pronti a giocare la carta Diego Costa per arrivare al centravanti polacco del Napoli. Con il Tottenham si era parlato di soldi e Lucas Moura, mentre il Chelsea aveva ipotizzato Boga come contropartita (il talento del Sassuolo può essere riscattato dagli inglesi). La Juventus è orientata a percorrere la stessa strada con i nomi di Cuadrado, Rugani, Pellegrini (in prestito al Cagliari) o Romero (in prestito al Genoa).