Momento d'oro per Aarek Milik, in gol anche ieri nel beffardo pareggio contro l'Atalanta. Il polacco, ora, è pronto a rinnovare il rapporto d'amore con il Napoli. Al termine della gara, Carlo Ancelotti aveva annunciato un imminente rinnovo. Secondo quanto appreso in esclusiva da calciomercato.com, le prossime ore saranno decisive per il rinnovo. Il calciatore del Napoli sta per prolungare il suo contratto in scadenza nel 2021, con adeguamento del salario rispetto agli attuali 2.5 milioni percepiti a stagione, con una cifra base tra i 3 ed i 3.5 milioni a stagione più bonus. Già nella giornata di oggi, possibile che arrivino le firme con l'agente Pantak. Per il Napoli potrebbe essere la conclusione di una trattativa che dura da almeno un anno.