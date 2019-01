Il Napoli lavora per prolungare il rapporto con Arkadiusz Milik. Come riferisce Repubblica, si sta lavorando da tempo al rinnovo con contratto in scadenza nel 2021. L’idea del club azzurro è il prolungamento fino al 2024 e senza clausola rescissoria. I prossimi mesi saranno decisivi per definire la trattativa. Il Napoli intende chiuderla entro la fine della stagione: rappresenta una delle priorità del direttore sportivo Giuntoli.