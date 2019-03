Il nostro @arekmilik9 , fortemente perplesso per come spesso, troppo spesso, interviste in polacco vengano mal tradotte, ci tiene a sottolineare di non aver MAI detto che @dries_mertens14 merita la fascia di capitano evidentemente al posto di @Lor_Insigne (continua) — Official SSC Napoli (@sscnapoli) 20 marzo 2019

Milik ha solo detto che Dries è una grande persona, oltre che un grande giocatore, con una struttura di personalità molto forte, tanto che potrebbe anche fare, in una qualsiasi squadra, il capitano. Senza riferirsi in alcun modo al Napoli di oggi. #ForzaNapoliSempre — Official SSC Napoli (@sscnapoli) 20 marzo 2019

Arkadiuszha sempre il Napoli in testa. Intervistato da Foot Truck dal ritiro della Polonia, l'attaccante ha parlato di due suoi compagni di reparto in azzurro, Mertens e Insigne: ". Quando vede il nostro magazziniere gli chiede sempre come sta e non lo fa forzatamente, lo sente davvero. Chiede sempre come va nello spogliatoio e a volte compra dei regali per qualcuno. Quando sono arrivato a Napoli era il primo che mi chiedeva come stessi e se avessi problemi. Invita sempre a cena, chiede cosa vuoi fare il giorno dopo, serve a tutti una persona così nel gruppo"."Chi è più basso tra Lorenzo, Ounas e Mertens? Sicuramente Insigne! Quando segno e mi salta sulle spalle a malapena mi accordo che è salito. Non è facile giocare con il suo fisico nel calcio di oggi, ma ha una tecnica e delle qualità impressionanti: quello che gli altri fanno in grandi spazi lui lo fa in spazi piccoli, questa è la sua forza".Il Napoli, attraverso alcuni tweet, ha voluto precisare le dichiarazioni dell'attaccante polacco.