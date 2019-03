Seconda il Corriere dello Sport, Arek Milik scenderà in campo ​anche contro il Sassuolo. "Voglio segnare ancora": questo il messaggio che l'attaccante polacco ha ripetuto nell'ultimo allenamento. Domani al fianco del polacco dovrebbe spuntarla ancora una volta Dries Mertens. Il belga, ancora all'asciutto in questo 2019, giovedì ha mostrato segnali di crescita ma soprattutto si è messo a disposizione della squadra. Ancora panchina iniziale per Lorenzo Insigne.