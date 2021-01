In casa Napoli la questione più complicata è quella che riguarda il futuro di Arek Milik. Il contratto del polacco è in scadenza, però ha bisogno di trovare una squadra che lo faccia giocare già da gennaio, altrimenti dovrà rinunciare agli Europei con la Polonia.



Il Napoli chiede ancora 15 milioni per la cessione, l'Atletico Madrid ne offre massimo 10. Intanto c'è già l'accordo tra il giocatore e i Colchoneros, su una base di 4 milioni a stagione. Milik ha già rifiutato le avances di Marsiglia e Fiorentina, proprio per riuscire ad approdare in Spagna. In caso di accordo tra il club di De Laurentiis e l'Atletico ci sarà comunque da risolvere la questione legale tra ammutinamento e diritti d'immagine con il Napoli. Lo riporta il Corriere del Mezzogiorno.