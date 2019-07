Come riporta Repubblica: "Il Napoli è alla finestra e insiste per avere James Rodriguez in prestito, per avere la possibilità di investire il tesoro accumulato con le cessioni di Hamsik, Inglese, Sepe, Grassi, Vinicius, Diawara e Rog ( a cui stanno per aggiungersi quelle di Verdi, Ounas e forse di Hysaj) su un altro campione: il centravanti da 30 gol di cui ha disegnato l’identikit De Laurentiis.

La prima scelta era Nicolas Pépé ed è sfumata in extremis, con l’attaccante ivoriano che ieri è volato a Londra per le visite mediche propedeutiche al suo passaggio all’Arsenal. Beffato il club azzurro, che però non si è perso d’animo e ha subito rilanciato per Mauro Icardi: approfittando anche della scelta della Juventus di puntare su Lukaku.

L’Inter ha bisogno di vendere il suo bomber e stavolta l’operazione può andare davvero in porto: nonostante i problemi legati ai diritti di immagine del numero 9 nerazzurro, a cui farebbe posto Arek Milik. Il polacco non ha infatti convinto nella prima fase della preparazione e la sua richiesta di rinnovo del contratto è congelata, in attesa di sviluppi. Sarà valutata l’offerta spagnoli del Betis, con il fantasista Lo Celso possibile contropartita".