@arekmilik9 non è convocato per la partita #NapoliGenoa a causa di una indisposizione — Official SSC Napoli (@sscnapoli) November 9, 2019

Come riportato dal profilo Twitter ufficiale del Napoli, l’attaccante polaccoIeri Milik era regolarmente nell’elenco dei giocatori a disposizione di Carlo Ancelotti per il match di stasera, ma il polacco ha avvertito un problema fisico nella rifinitura e dunque salterà la sfida. In attacco dunque ci saranno due tra Mertens, Lozano e Llorente. Seguiranno aggiornamenti sull’entità dell’infortunio che ha fermato Milik.