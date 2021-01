Arek Milik è sempre più vicino al trasferimento al Marsiglia. Il polacco ha già accettato la destinazione, da definire gli ultimi dettagli. Nelle casse del Napoli dovrebbero entrare circa 8 milioni di euro più 5 di bonus. Gli azzurri stanno trattando per ottenere il 25% sulla futura rivendita del giocatore.



Intanto Milik dovrebbe rinnovare formalmente con il Napoli per concretizzare l'operazione che prevede un prestito di 18 mesi al Marsiglia con obbligo di riscatto che scatterebbe al primo punto conquistato in Ligue 1. Secondo quanto precisato dal Corriere del Mezzogiorno, però, ci sarebbero ancora due nodi da sciogliere: in primis la clausola che vuole inserire il Napoli per impedire la cessione in Italia di Milik per i prossimi 2 o 3 anni, ma l'entourage del giocatore è contrario a quest'ipotesi; c'è anche il problema relativo alle pendenze e ai procedimenti legali tra le parti. Napoli, Marsiglia e Milik sono a lavoro, la chiusura dell'affare si avvicina sempre più.