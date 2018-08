La Gazzetta fa il punto sulla performance di Milik e del rapporto tra la punta del Napoli e Carlo Ancelotti: "Ha bisogno di fiducia e la sta ricevendo da un tecnico che non gli mette pressione e gli chiede profondità nell’azione e anche partecipazione nel gioco. Arek sta rispondendo con sostanza di movimenti e di tiri in porta.

Infatti con la Lazio oltre al bel gol realizzato è stato un moto perpetuo, riferimento importante per i compagni. E poi la finalizzazione che è quello che si chiede a un centravanti: 1 gol, la parata più difficile di Strakosha e il salvataggio sulla linea di Bastos che nel finale ha strozzato l’urlo in gola per la doppietta al polacco".