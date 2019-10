Arkadiusz Milik, attaccante del Napoli, ha parlato ai microfoni di Dazn nell'immediata vigilia della sfida alla Spal: "Sono contento e felice per questo momento, mi sento bene e voglio far vedere a tutti che mi sento bene. Abbiamo sempre avuto difficoltà contro questa squadra, ci concentriamo sulla partita e daremo tutto per vincere".