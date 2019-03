Arek Milik, in un'intervista a Foot Truck, spiega il suo rapporto con Dries Mertens: "È veramente un ragazzo buonissimo, meriterebbe la fascia da capitano! Quando vede il nostro magazziniere Tommaso, gli chiede sempre come sta, e sai non è un qualcosa che fa forzatamente ma lo sente davvero. Cammina nello spogliatoio, ti chiede: ‘Come stai?’ e ogni tanto compra un regalino a qualcuno. Quando sono arrivato era anche la prima persona che mi chiedeva come stavo, se avevo dei problemi. Ti chiede sempre se vuoi andare a cena fuori, cosa fai domani, serve a tutti una persona come lui!". Nel corso dell'intervista scherza su Lorenzo Insigne: "Chi è più basso fra lui, Ounas e Mertens? Sicuramente Insigne (ride, ndr). Quando segno e mi salta sulle spalle riesco a stento ad accorgermi che è salito! Non è mica facile giocare con un fisico come il suo nel calcio di oggi, ma ha una tecnica e delle capacità realmente impressionanti. Quello che gli altri fanno in grandi spazi, lui lo fa in spazi minuscoli ed è questa è la sua forza".