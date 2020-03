Arek Milik ha ancora un anno e tre mesi di contratto con il Napoli. Il tira e molla per il rinnovo però sembra andare per le lunghe. Difficile ipotizzare a questo punto una sua permanenza in maglia azzurra.



Per il futuro sembrano spuntare due squadre in particolare. Ne parla l'esperto di mercato RAI, Ciro Venerato, ai microfoni di Radio Sportiva:



"Milik ha già comunicato al Napoli di voler andare via. Qualche telefonata con l'Atletico Madrid c'è già stata, ma anche con il Milan. Per sostituirlo si parla tanto di Jovic, mi sento invece di escludere Belotti. L'ideale sarebbe Immobile, ma escludo che Lotito lo lasci andare via ad un prezzo fattibile".