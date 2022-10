Si percepiva già dai primi allenamenti in ritiro a Dimaro cheUn sorriso ritrovato, dopo l'ultima annata complicata, condizionata soprattutto dai due infortuni con la Nazionale messicana. Oggi, però, il Chucky sta bene, corre, lotta, sa essere pericoloso e segna, partendo da quella fascia destra a lui cara. Le ultime tre partite sono state fondamentali per Lozano, che era l'unico del reparto offensivo a non aver ancora trovato il gol e invece contro la Cremonese si è sbloccato segnando anche contro Ajax e Bologna.- Mentre la fascia mancina ha un solo padrone, Kvaratskhelia,che va avanti da oltre un anno. Dopo le prime tre da titolare per il messicano, è emerso l'esterno romano. 6 partite dal primo minuto per Lozano, 8 per Politano. Ma è proprio qui che subentra Spalletti che ormai parla di titolari dei primi 45-60-70 minuti e i titolari altri dei vari 20-30 minuti. Entrambi sono delle risorse importanti per il tecnico di Certaldo, che può contare su due calciatori di livello, anche diversi tra loro e che quindi rappresentano due soluzioni differenti.- Lozano oggi ha da pensare al Napoli, al bisogno di rendere al massimo nello spazio che gli viene riservato. Nel frattempo in mente c'è anchedove tra poco più di un mese affronterà il suo compagno di club Zielinski in un girone tosto con Argentina, Polonia e Arabia Saudita. In patria Lozano è considerato un giocatore fondamentale e vorrà regalare qualche gioia al suo Messico. Dopodiché testa nuovamente al Napoli, perché da gennaio inizierà di fatto un nuovo campionato dopo la sosta. Un mese che potrebbe anche rivelarsi caldo per lui con l'arrivo del calciomercato invernale.. Ad oggi nessuna iniziativa concreta, nessun sondaggio: Lozano resta un giocatore del Napoli ed è pronto a sfruttare il suo momento positivo. Il prossimo obiettivo si chiama, contro cui potrebbe essere rilanciato dal primo minuto.