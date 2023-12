Napoli-Monza (venerdì 29 dicembre con calcio d'inizio alle ore 18.30 in diretta su Dazn) è una gara valevole per la 18esima giornata di campionato in Serie A, la penultima nel girone d'andata e l'ultima nell'anno solare 2023. I campioni d'Italia in carica si presentano a questa sfida al settimo posto in classifica con 27 punti, 6 in più dei brianzoli, undicesimi a quota 21.



LE ULTIME - Oltre agli infortunati Natan e Olivera, Mazzarri deve fare a meno degli squalificati Politano e Osimhen (espulsi a Roma). Lobotka non è al meglio: se non dovesse farcela, è pronto Cajuste. Dall'altra parte Palladino non può contare sullo squalificato Pablo Marì in difesa oltre a Caprari (infortunato) e al Papu Gomez (squalificato per doping) in attacco.



PROBABILI FORMAZIONI



NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Raspadori, Simeone, Kvaratskhelia. All. Mazzarri.



MONZA (3-4-2-1): Di Gregorio; Izzo, Caldirola, D'Ambrosio; Ciurria, Gagliardini, Pessina, Kyriakopoulos; Colpani, Mota; Colombo. All. Palladino.