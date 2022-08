con fischio d'inizio alle 18.30 apre il programma della domenica della seconda giornata di Serie A. Dopo la roboante vittoria all'esordio in campionato contro il Verona il Napoli non vuole essere da meno nella prima partita di questa stagione nella propria casa. Alarriva un Monza uscito sconfitto all'esordio contro il Torino. Lucianoha ritrovato l'entusiasmo della piazza, rianimata dai colpi Ndombele, Simeone e Raspadori.invece continua a lavorare con volti nuovi, ma dovrà iniziare a prendere decisioni importanti per dare un'impronta alla squadra brianzola.Tra Serie B e Coppa Italia, Napoli e Monza si sono affrontate 12 volte – quattro successi per i campani, due per i lombardi e sei pareggi, ma l'ultima volta 2-2 in Serie B, risale al 2000. Dopo il successo sull'Atalanta dello scorso 3 aprile, il Napoli potrebbe vincere due sfide consecutive di Serie A contro squadre lombarde per la prima volta dal 2019. In quattro delle precedenti cinque edizioni di Serie A, il Napoli, dopo aver vinto nella prima partita disputata in campionato, ha trovato il successo anche nella seconda. Il Monza ha perso nel primo turno contro il Torino: sei delle ultime sette esordienti assolute in Serie A (Benevento, Crotone, Frosinone, Carpi, Sassuolo e Treviso) hanno perso in entrambe le prime due partite di massimo campionatoLucianosta viaggiando a una media punti di 2.10 a match da quando allena il Napoli in Serie A: solo Maurizio Sarri (2.27 a partita) vanta una media migliore. Hirvingha creato cinque occasioni su azione nel primo turno di questo campionato (tre delle quali per mandare al tiro Kvaratskhelia): un primato nella prima giornata e un primato anche per il messicano in Serie A . L’exha segnato tre gol nelle sei gare disputate contro il Napoli in Serie A, l’ultimo dei quali proprio in terra campana nel giugno 2020 con la maglia della SPAL.: Meret, Di Lorenzo, Rrahmani, Min Jae, Mario Rui, Anguissa, Lobotka, Zielinski, Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia.: Di Gregorio; Marlon, Ranocchia A., Carboni, Birindelli; Ranocchia F., Barberis, Sensi, D'Alessnadro; Caprari, Petagna.