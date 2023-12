Non può più sbagliare il Napoli. Dopo il ko di Roma, la squadra di Mazzarri ospita il Monza di Palladino (attenzionato per la panchina azzurra in futuro) nel match che apre la 18ª giornata di Serie A 2023/24. Calcio d'inizio allo stadio Maradona di Napoli alle ore 18:30: non ci saranno gli squalificati Osimhen e Politano e l'infortunato Natan. Per i brianzoli altra chance per un Colpani apparso appannato nelle ultime uscite.