Nei giorni della "merla" il Napoli ha abbassato ancora di più la temperatura in tutta ItaliaA Torino, invece, è proprio Alaska (Juventus-30). A riscaldare cuore e anima dei napoletani invece ci hanno pensato Osimhen e Simeone. Entrambi autori di due gioielli nella sfida contro la squadra di Mourinho.All'andata, senza mai tirare in porta, affermò che la sconfitta fosse ingiusta.Fa parte del personaggio.Nella domenica della caduta degli "dei" Pioli ed AllegriQuando la Roma ha pareggiato con El Shaarawy hanno ricominciato a spingere e il gol di Simeone (entrato al posto di Osimhen) è stata una liberazione per i 50mila del Maradona. Il solito Cholito, nei pochi minuti a disposizione, ha piazzato il suo sinistro nel sette dove Rui Patricio non c'è potuto arrivare.Pensava di stare ancora ai mondiali in Qatar dove i minuti di recupero non finivano mai. Si è creduto che il fischietto di Schio avrebbe detto stop solo al gol del pari della Roma. Poi dopo quasi otto minuti ha finalmente decretato la fine dell'incontro. Eppure non aveva diretto male usando sempre lo stesso metro di giudizio.Lo stigamatismo di San Siro di qualche anno fa mise al tappeto un Napoli che a quanto pare peccava di carattere visto che dopo il successo assurdo della Juve sull'Inter (allora in panchina c'era Spalletti) si perse in albergo prima di affrontare la Fiorentina. Stavolta il gruppo azzurro non ha paura di niente e di nessuno.Ma il pallone poi va giocato non parlato. Le chiacchiere, come quelle di Mourinho, se le porta il vento. Ma la goduria maggiore per il popolo partenopeo è sentire dire ad Allegri: "Chi non se la sente di lottare per la salvezza si facesse da parte". Che si vuole di più dalla vita...