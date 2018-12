Tutti pazzi per Kalidou Koulibaly. In primis Carlo Ancelotti, che non ha fatto perdere nemmeno un minuto del suo Napoli al difensore senegalese, ma anche i top club di mezza Europa. Paris Saint-Germain, Chelsea, Manchester City: sono tante le squadre che seguono i progressi del centrale arrivato nel 2014 per appena otto milioni di euro. Una cifra che, nel giro di pochi anni, ha continuato a crescere fino anche a superare i 100 milioni.



MOU DICE 103 - Secondo quanto scrivono i tabloid inglesi, infatti, c'è chi è arrivato a mettere 103 milioni sul piatto pur di strappare Koulibaly alla società del presidente Aurelio De Laurentiis: si tratta del Manchester United di José Mourinho, alla costante ricerca di rinforzi in difesa. Una proposta che, come riporta il Corriere dello Sport, è stata rispedita al mittente dal Napoli, forte del rinnovo di contratto fino al 2023 firmato a inizio stagione.