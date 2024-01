Napoli-Mourinho, quella che volta che lo Special One disse: 'De Laurentiis? Non ha i soldi per me'

Corsi e ricorsi storici. Il Napoli è sulle tracce di Jose Mourinho per affidargli la panchina nella prossima stagione. Questo quanto riporta il Times secondo cui il portoghese avrebbe aperto a questa opzione e ci sarebbe in programma un incontro già fissato per la prossima settimana per verificare la fattibilità dell'operazione. Ma il rapporto tra Mou e gli azzurri - e soprattutto quello con il presidente De Laurentiis - è stato tutt'altro che rose e fiori nel corso degli anni.



TEMPISTICHE - Mourinho potrebbe sedersi sulla panchina del Maradona solo dalla stagione 2024/25 in poi, avendo già allenato la Roma in Serie A in questa stagione, ma già oggi da regolamento potrebbe sottoscrivere un'intesa per ufficializzare il suo arrivo in Campania dalla prossima annata calcistica.



14 ANNI FA - Si diceva però delle storie tese tra Mourinho e l'ambiente partenopeo. Per ricordarle si deve tornare al 2010, la magica annata in cui il portoghese centrò il Triplete con l'Inter. Tra gli avversari di quei nerazzurri c'erano ovviamente anche gli azzurri, anche allora, allenati da Mazzarri. Il botta e risposta risale al febbraio di quell'anno, dopo un infuocato Napoli-Inter. A farlo partire fu il patron azzurro che dopo la gara, e le polemiche arbitrali sollevate dal portoghese, disse che non avrebbe mai voluto un allenatore come Mourinho nel club partenopeo. "Sarebbe l'ultimo che prenderei, nemmeno se me lo regalassero: mi tengo cento volte Mazzarri" aveva sottolineato il produttore cinematografico. La risposta dello Special One non si fece attendere e arrivò nella sua conferenza stampa successiva: "De Laurentiis non mi vorrebbe? Non ha i soldi per me", disse. E punzecchiò anche il collega toscano. "Sembra strano che un allenatore che non abbia mai vinto né una Coppa Toscana né una Coppa Lombardia venga a dare agli altri lezioni di calcio", aveva aggiunto su Mazzarri. Ora a distanza di 14 anni la situazione si replica, con gli stessi personaggi ma un futuro chissà diverso.